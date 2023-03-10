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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات الأوكرانية تدمر 15 معقلا روسيا و7 زوارق وتصفي 20 شخصا

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

دمرت وحدات الاستطلاع الجوي التابعة لدائرة حرس الحدود الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك 15 معقلًا للقوات الروسية في غضون يومين.

وقالت خدمة حرس الحدود الحكومية في منشور على تليجرام -وفق ما نشرته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إن المدافعين الأوكرانيون دمروا خمس شاحنات روسية من طراز أورال.

كما منعت قوات الدفاع الأوكرانية محاولة أخرى للروس لإنزال مجموعات الاستطلاع على الجزر القريبة من خيرسون مما أدى إلى تدمير سبعة زوارق معادية،" قام الروس بتجهيز[زوارق] بمحركات خارجية ومدافع رشاشة وعزز الجوانب وحاول الوصول إلى الجزر ، ولم ينجحوا،حيث تم القضاء على القوارب والأفراد البالغ عددهم قرابة 20 شخصًا خلال 3 أيام .

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