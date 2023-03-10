وصول 1638 مهاجرًا إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

قالت مصادر أمنية إيطالية إن 1638 مهاجرًا وصلوا إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن الجزيرة لا تشهد راحة من ناحية تدفقات الهجرة التي تستمر بلا هوادة، حيث تتابع عمليات الرسوّ منذ عدة أيام بدون توقف.

وأضافت المصادر - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)، اليوم الجمعة - أن 13 عملية رسوّ للسفن على الجزيرة حملت 562 شخصًا بين منتصف الليل والفجر، على متن قوارب الدورية التابعة لهيئة حماية الموانئ وقوات الشرطة الإيطالية.

وأشارت إلى أن مجموعتي مهاجرين مؤلفتين من 46 و41 شخصًا، تمكنتا من الوصول إلى الجزيرة بشكل مباشر، وتم وقفهما في منطقتي جوتيجا وكالا مادونّا، بينما تم اعتراض المجموعة الأخرى من قبل سفن القوات البحرية الإيطالية في عرض البحر، على مسافة تتراوح بين 11 و30 ميلاً بحريًا عن ساحل الجزيرة.

وتابعت المصادر أن أكبر مجموعة مهاجرين، تتألف من 103 أشخاص، بينهم 9 نساء، اعترضتها دورية قوات الشرطة الإيطالية عندما كانت قد وصلت إلى الموانئ، لافتة إلى أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية الأولى، تم نقل جميع المهاجرين إلى النقطة الساخنة في منطقة إمبرياكولا، التي أصبحت توشك على الانهيار الآن.

من ناحية أخرى، قالت مصادر أمنية إيطالية، إن شبه مأساة أخرى كادت تحدث على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقليّة، حيث غرق قارب هجرة صغير.

وأضافت المصادر أنه تم إنقاذ 42 شخصًا، بعد تدخل أولي من قبل طاقم قارب صيد تونسي، وبالتعاون مع رجال قوات خفر السواحل الإيطالية، مشيرة إلى أنه تم انتشال جميع الركاب.

