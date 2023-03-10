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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات المشتركة باليمن تكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة غرب تعز

اليمن
اليمن

صدت القوات المشتركة باليمن، اليوم /الجمعة/، هجوماً شنته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا غرب مدينة تعز، في إطار تصعيد متواصل منذ منتصف الأسبوع.

وأوضح الإعلام العسكري للقوات المشتركة باليمن - في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) - "أن الوحدات المرابطة في خطوط التماس بمحور البرح تصدت بكل بسالة لهجوم المليشيا المدعومة إيرانيا "، مؤكداً أن الاشتباكات التي استمرت الثلاث الساعات الأولى من الفجر، انتهت بفشل ذريع لمليشيا الحوثي وخسائر بشرية ومادية في صفوفها وإجبارها على العودة من حيث أتت.

يشار إلى أنه منذ منتصف الأسبوع تحاول مليشيا الحوثي الإرهابية التسلل إلى مرتفعات جبلية حاكمة قرب خطوط التماس غرب منطقة البرح التابعة لمديرية مقبنة وانتهت جميع محاولاتها بالفشل أمام يقظة وصلابة أبطال القوات المشتركة.

القوات المشتركة باليمن مليشيا الحوثي الإرهابية مليشيا مليشيا الحوثي الحوثي الارهابية منطقة البرح

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