الفاتيكان: يجب ضمان حرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة للفلسطينيين

قالت سفارة دولة فلسطين لدى الفاتيكان، إنه "في إطار مذكرة التفاهم الموقّعة بين دولة فلسطين والكرسي الرسولي عام 2017، التقت مجموعة العمل المشتركة للحوار بين دائرة حوار الأديان بالفاتيكان التي يترأسها الكاردينال ميغل انجيل أيوزو، ووفد دولة فلسطين للحوار معالفاتيكان برئاسة قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، في مؤتمر مشترك تحتعنوان "مدينة القدس: قيمتها الروحية ومكانتها الخاصة" عقد في العاصمة الإيطالية روما يومي الأربعاء والخميس، 8 و9 مارس الجاري.

وأوضحت السفارة في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أنه قدمت خلال المؤتمر، الأوراق البحثية من الجانبين ضمن عدة محاورتظهر المكانة الروحية والتاريخية والثقافية للشعب الفلسطيني بمسيحيه ومسلميه، والمكانة الروحية العالمية للقدس.

وأشارت إلى أن الوفدين تشرفا بلقاء قداسة البابا فرنسيس، يوم أمس الخميس، حيث سلم رئيس الوفد الفلسطيني قداسته رسالة خطية منرئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، مؤكدًا اعتزاز الرئيس والشعب الفلسطيني بالعلاقات المتميزة مع الفاتيكان، وإيمانهم بقدرةالفاتيكان على التأثير الإيجابي في حماية إرث الأنبياء في القدس وعموم الأرض المقدسة.

وأكد المجتمعون خلال جلسات الحوار على أن "القدس هي المركز الروحي للديانات السماوية، وهي مهد الحضارة المسيحية والإسلامية"،و"وجوب ضمان حرية العبادة وحرية الوصول الى الأماكن المقدسة"، و"وجوب الحفاظ على المدينة المقدسة في مواجهة السياسات الأحاديةالتي تمس بهوية المدينة وطابعها الحضاري".



كما جددوا التأكيد على أهمية الالتزام بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة في مدينة القدس.

واتفق المجتمعون على متابعة الحوار المشترك، آملين أن تعقد جلسة الحوار القادمة في دولة فلسطين بهدف متابعة الحوار ومخرجاته حولمدينة القدس وهويتها الروحية والتراثية والتاريخية للمسيحية والإسلام.

وشكر الهباش، وفد الفاتيكان برئاسة الكاردينال فرانسيسكو كوكو بالميريو، وأمين سر العلاقات الدينية في مجلس حوار الأديان المونسنيورخالد عكشة، على حسن الاستقبال والضيافة والتنظيم، والذي تتوج بلقاء فريق الحوار مع قداسة البابا فرنسيس.