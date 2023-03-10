تنفيذ 325 ألف عملية تداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي

سجلت قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 16.8 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول 2.300 مليار ورقة من خلال 325 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 13.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.589 مليار ورقة على 338 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت البورصة المصرية أداء سلبيا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 16454.31 نقطة فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 3060.55 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 4493.59 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 3.03% ليغلق عند مستوى 19401.85 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.55% ليغلق عند مستوى 3615.57 نقطة.