التنمية الصناعية: مصر لها علاقات تجارية مع الدول الأفريقية والأوروبية

أوضح المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنواع الرخص الممنوحة للمصنعين في مصر.



وقال محمد عبد الكريم، في حوار مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج بصراحة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الجمعة، إن الهيئة نجحت في إصدار 10884 رخصة تشغيل وسجل صناعي خلال النصف الثاني من عام 2022 وفقا لهيئة التنمية الصناعية.

وأضاف المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه بنسبة زيادة 43% عن الستة أشهر السابقة منها 10427 ترخيص بالإخطار و457 ترخيصا مسبقا.

وفي السياق نفسه أشار المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى أن القطاع الصناعي أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وتابع المهندس المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن مصر لها علاقات تجارية مع الدول الأفريقية و الأوروبية.

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