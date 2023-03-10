قطاع البنوك يسيطر علي أكبر نسبة من رأس المال السوقي للبورصة .. إنفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن قطاع البنوك وسوق المال .

أوضح الإنفوجراف أن توزيع رأس المال السوقي علي القطاعات المختلفة يبين أن قطاع البنوك يسيطر على أكبر نسبة من رأس المال السوقي للبورصة المصرية وذلك بنحو 24% من إجمالي القيمة السوقية.

بينما يأتي قطاع الموارد الأساسية في المرتبة الثانية بنحو 16%، وفي المرتبة الثالثة يأتي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنحو 11%.

بينما يسيطر 4٪ خدمات ومنتجات صناعية وسيارات و5٪ رعاية صحية وأدوية و7٪ تبغ وأغذية ومشروبات و9% خدمات مالية غير مصرفية و9٪ عقارات .