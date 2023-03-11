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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أبواب وشبابيك.. حبس عصابة سرقة المساكن في القاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة منشأة ناصر الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة أبواب وشبابيك المساكن بأسلوب "الفك".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة أبواب وشبابيك المساكن بأسلوب "الفك".

وأقر بإرتكابه عدد (3) وقائع بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (تاجر خردة - مقيم بدائرة القسم) .

حبس شخصين سرقة سرقة أبواب وشبابيك أبواب وشبابيك المساكن منشأة ناصر القاهرة

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