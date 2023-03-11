بتوصيل الأسلاك.. حبس شخص تخصص في سرقة الدراجات النارية بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الشرقية) وبحوزته (فرد خرطوش ، عدد من الطلقات لذات العيار ، بنسة حديدية ).

واعترف بقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" وأقر بإرتكابه عدد (3) وقائع ،وتم بإرشاده ضبط دراجة نارية من المسروقات المستولى عليها.