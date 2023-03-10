خبير أمن معلومات: الفيس بوك ماسنجر خطر جديد وفيروس يضرب البشرية

أكد الدكتور وليد عبدالمقصود، خبير أمن المعلومات، أن عمليات النصب الإلكترونية تتم بشكل تنظيمي من خلال جماعات تعتمد على تجنيد الشباب لتشكيل تيارات للوصول للاختراق الإلكتروني ومن ثم عمليات النصب.

وأشار "عبدالمقصود"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن عملية النصب تبدأ من الصفر، وتبدأ بجزء أو ربح بسيط ومن ثم تتحول لمبالغ كبيرة، حيث إن شركات النصب تصرف الأموال من أجل الاحتيال على الضحايا.

أوضح أن سيناريوهات النصب مكررة، ونفس المشهد يتكرر مع كل الشركات، مؤكدًا أن الشركات التي تنصب على المواطنين تعمل في الخفاء لتكوين شريحة كبيرة، حتى تصل لـ100 ألف مشترك لتكون بشكل علني، منوهًا بأن تغير كلمة السر هو الخطوة الأولى للحماية والأمان من أعمال الاختراق والنصب.

طرق الاختراق

وتابع: "أي لينك أو رابط يوجهك لموقع أخر هو شكل للاختراق، كما أن اللينك الذي يفتح صفحة بيضاء هو اختراق للحصول على صلاحياتك بضغطه هاتف، لا يوجد جهة رسمية تنشر خبر تتضمنه إعلان"، مؤكدًا أن الفيس بوك ماسنجر خطر جديد وفيروس ضد البشرية.