قومي المرأة بأسوان يواصل فعاليات الدورات التدريبية للسيدات بالمشاغل والوحدات الإنتاجية

تتواصل فعاليات الدورات التدريبية للسيدات والفتيات بالمشاغل والوحدات الإنتاجية بعدد من القرى بمركز كوم أمبو شمال أسوان.

ويأتى ذلك إستمراراً لفعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى والتعليمى للسيدات ولمختلف أفراد الأسرة ، وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

دورات تدريبية

ومن جانبها قالت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأن الدورات تستهدف تدريب حوالى 300 فتاة وسيدة يومياً بعدد من القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وأشارت هدى مصطفى بأن الدورات تتضمن التدريب على تنفيذ أعمال نحاس وتطريز وكروشية وعرجون ومكرميات وخيامية وسبيته ، بالإضافة إلى الرسم وأعمال الجلود والريزن والحلى والإكسسوارات والميداليات والخوص وغيرها من المنتجات اليدوية والحرفية.

كما كشفت الدكتورة هدى مصطفى عن قيام لجنة متخصصة من المجلس القومى بتفقد مجموعة من الأماكن والمواقع المقترحة بعدد من القرى والنجوع بمركزى إدفو وكوم أمبو وذلك للتوسع فى تنظيم الدورات التدريبية التى تساهم فى تأهيل السيدات والفتيات وتشجيعهن لإقتحام سوق العمل الحر وإقامة المشروعات الإنتاجية لتحسين ظروفهن الإقتصادية والمعيشية .

جهود المحليات

هذا ويواصل مسئولو الوحدات المحلية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان، جهودهم لتكثيف أعمال الإزالة الفورية للتعديات والإشغالات، والنظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات والأتربة، مع تنظيم الحملات المكبرة لضبط الأسواق، وذلك تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان.

وفى هذا الإطار نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، بقيادة شوقى مصطفى، أعمال الإزالة الفورية لـ3 حالات تعد فى المهد، عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض على الأراضى الزراعية بناحية قرية حجازة بمساحة 525 م2، وذلك بالتعاون مع مسئولى حماية الأراضى بالإصلاح الزراعى.

ونفذت الوحدة المحلية بمركز نصر النوبة، بقيادة صابر حسين، أعمال الإزالة الفورية لحالة تعد على أراضى أملاك الدولة بمساحة 200 م، وبارتفاع 3 أمتار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى.

وتابع محمود عليان، رئيس الوحدة المحلية بمدينة السباعية، حركة البيع والشراء وتوافر السلع الأساسية للمواطنين، وذلك من خلال تنفيذ حملة شارك فيها إدارات التموين والصحة والطب البيطرى والوحدة المحلية حيث أسفرت عن تحرير 17 محضر مخالفة متنوعة.