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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسطورة ليفربول يكشف عن مشكلة تواجه محمد صلاح مع الريدز

صلاح
صلاح

كشف يان مولبي، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، عن الشئ الذي ينقص الدولي المصري محمد صلاح مع الريدز.

وأصبح محمد صلاح، الهداف التاريخي لنادي ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 129 هدفا.

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وقال مولبي في تصريحات نقلتها صحيفة “ليفربول إيكو”: “من الواضح أن هناك شيئًا واحدًا تراه بعينيك عندما يلعب محمد صلاح وكم هو لاعب جيد، وتؤكد ذلك الإحصائيات، لأنه موسم بعد موسم بعد موسم مازال يسجل”.

وتابع: “إنه متاح لكل جلسة تدريبية، وهو متاح لكل مباراة، هو حاضر كل موسم، ماذا يمكنني أن أقول أكثر؟ أعتقد أنه من حيث تأثيره على ليفربول هو موجود هناك مع الأساطير”.

مشكلة صلاح مع ليفربول

واختتم: “لكن أكبر مشكلة سيواجهها مع مرور الوقت هي افتقاره إلى البطولات عندما تتم مقارنته بالأساطير الأخرى، لكن ليس هناك شك فيما يتعلق بتأثيره أنه يعتبر من بين الأفضل”.

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