علي جمعة ينصح بهذه القاعدة في الصلاة والصيام والمعاملات

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إن قاعدة "المشغول لا يشغل" هذه فقهية استنبطها الفقهاء واستخلصوها من استقراء عشرات من فروع الفقه في أبواب كثيرة ، تتعلق بالصلاة وتتعلق بالصيام وبالعبادات عامه بل بالمعاملات أيضاً ، واستخرجوا في النهاية هذه القاعدة الجليلة التي يندرج تحتها كثير من أحكام الفقه الإسلامي .

وأضاف عبر الفيسبوك: لكن إذا ما تجاوزنا هذه الجزئيات ونظرنا إلي هذه القاعدة وحولناها إلي أداة للضبط الاجتماعي أو لتربية الأفراد أو لإنزالها في حياة الناس فإن ذلك يكون ممكن ، ولكن بداية ينبغي علينا أن نفهم القاعدة وهي وإن كانت مستخلصه من مجموعة كبيرة من الأحكام الفقهية التي تنتمي إلي أبواب متعددة إلا أنها معقولة ، لأنه لو كان عندنا كوب ممتلئ بالماء فإننا لا نستطيع أن نملأه بشئ آخر لأن "المشغول لا يشغل".

وتابع: هذه مسألة عقلية بسيطة لكنها تربي النفس علي أمور كثيرة منها : أن الإنسان لا ينبغي عليه أن يشغل نفسه بأكثر مما تطيق ، وإنما ينبغي عليه أن يفعل مايطيق عبادةً ومعاملة والنبي ﷺ ينبه إلي هذا المعني الجليل ويقول (عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ) أى علي قدر طاقته (فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا) وذلك عندما دخل علي السيدة زينب بنت جحش أم المؤمنين فوجدها قد وضعت حبلاً حتي إذا ما تعبت من كثرة القيام إستندت عليه ، فكان هذا الوضع سبباً لقول النبي ﷺ ليعبد أحدكم ربه طاقته.

وأكمل: إذن لابد علينا أن نفهم أن "المشغول لا يشغل" وهذه قاعدة قد تفيدنا في السلوكيات وفي التربية فينبغي علي الإنسان أن يهتم بشئ ما ويتقنه وهذا هو مانراه في حديث رسول الله ﷺ حيث يقول (أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ) فلابد من "الديمومة" ، (إنَّ اللهَ تعالى يُحِبُّ إذا عمِلَ أحدُكمْ عملًا أنْ يُتقِنَهُ) ولابد من "الإتقان" ، فقضية "الديمومة" وقضية "الإتقان" هي من القيم التي يمكن أن نستنبطها من قولهم "المشغول لا يشغل".

وتابع الدكتور علي جمعة أن قاعدة "المشغول لا يشغل" هي ترجمة واضحة لهذه الآية الكريمة {مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ } فالله سبحانه وتعالي أمرنا في مجال العقيدة أن نفرغ قلوبنا للعبادة له وحده سبحانه وتعالي ،ولذلك لا نستطيع أن نشغل قلبنا بسواه وإلا كان ذلك ضربا من الشرك ومن ثم نهانا عن ذلك ، كذلك ينبغي أن تكون العبادة وعمارة الدنيا في سبيل الله ولذلك يقول رسول الله ﷺ : (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) فلابد علي الإنسان أن يعبد الله مخلصاً له الدين .

وفي كتب القواعد نري أن هذه القاعدة تتكلم علي أن من اشتغل مثلا بالصيام، كصيام رمضان فإنه لا يجوز له أن يشتغل بصيام فرض آخر مثل ما عليه من نذر ؛ فإذا نذر رجل أن يصوم أياماً معينه هذا النذر واجب عليه لكنه لا يستطيع أن يؤديه في رمضان لأنه مشغول بصيام رمضان من ناحية الفرض، كذلك إذا كان عليه قضاء صيام فإنه لا يستطيع أن يوقع هذا القضاء في رمضان لأنه مشغول بأداء فريضة الصيام، كذلك أمرنا ربنا سبحانه وتعالي أن نفطر في يوم العيد ونهي رسول الله ﷺ عن صيام ستة أيام عيد الفطر وعيد الأضحي وثلاثة أيام التشريق ويوم الشك ، فإذا جاء الإنسان وكانت عليه كفارة عظمي بمعني صيام شهرين متتابعين وجاء يوم عيد الأضحي مثلا وأيام التشريق وجب عليه أن يفطر شرعاً من خلال هذا ، لأن هذه الأيام قد شغلت بقول الرسول ﷺ :(هذه أيام أكل وشرب) ولذلك يجب ان يفطر ثم يكمل كفارته دون أن يكون ذلك قطعاً لهذه الكفارة.

واختتم مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء حديثه أن الفقه الإسلامي فقه حياة، وله مقصد تربوي وسلوكي في حياة الناس ويقوم علي قواعد ضابطه للتفكير فيه .