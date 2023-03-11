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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نظمها مستقبل وطن.. قافلة طبية لخدمة الأهالي بشمال سيناء

قافلة طبية تقدم خدماتها
قافلة طبية تقدم خدماتها للمرضي في سيناء

مارس أعضاء القافلة الطبية المجانية التي ينظمها حزب مستقبل وطن بـ شمال سيناء،  عملهم مساء اليوم،  بمقر مبني عيادات الاغاثة بجوار مسجد الخلفاء الراشدين ، في إطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية إحتياجات المواطنين للتخفيف عنهم في مختلف المجالات وتفعيلًا للمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".

تخصصات  طبية:


وقد شملت القافلة  عدة تخصصات  طبية منها تخصص جراحة المخ والاعصاب أ.د. محمد الصاوي وجراحة الاورام أ.د. أحمد مرعي والباطنه أ.د. وحيد عطية  بمتابعة وتنفيذ أمانة الصحة والسكان بقيادة الدكتور أسامه ذكري عميد كلية الطب البشري جامعة العريش. 

حيث استقبلت عيادات القافلة الطبية الأهالي من على مدي ٥ ساعات خلال  يوميين متتاليين للكشف على المواطنين المترددين على أعضاء القافلة مجانا .

بدورها ..وفرت أمانة الحزب بشمال سيناء كافة سبل الدعم للأطقم الطبية وكذلك مساعدة الأهالي خاصة كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة.

وذلك إستمراراً للدور الخدمي لحزب مستقبل وطن بشمال سيناء ، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب. وتحت إشراف قيادات الحزب بالمحافظة .

 

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سيناء قافلة طبية الاهالي خدمة حزب مستقبل وطن

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