عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تقلبات جوية.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 6 أيام المقبلة |شاهد

حالة الطقس
حالة الطقس

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، تقرير مصور عن حالة الطقس لـ 6 أيام المقبلة، يتضمن توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

txt

الشتاء مخلصشي.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل| تفاصيل

وأبرز التقرير المصور، تعرض البلاد لموجة جديدة من التقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة، وتبدأ من السبت وتنتهي الخميس، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.


وذهب التقرير المصور ، إلى أنه الأرصاد تتوقع ارتفاع طفيف تدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون الطقس مائلا للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وباردا ليلا على أغلب الأنحاء.

 

الأجواء الشتوية 


وأوضح التقرير المصور، أنه اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل تعود الأجواء الشتوية من جديد مع زيادة فرص سقوط الأمطار، والبلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار اعتبارًا من الاثنين المقبل، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.
 

الأرصاد حالة الطقس طقس الاسبوع الأرصاد الجوية درجات الحرارة درجة الحرارة أخبار الجو أخبار الجو اليوم أخبار الأرصاد أخبار الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ورم في الدم.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل مرض شيكابالا

45 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن الحية والبانيه الآن

ايه السجود العريان ده.. تعليقات نارية بسبب تصرف زوجة حسن شاكوش خلال زفافهما

سجود عروسة حسن شاكوش في حفل زفافها يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

بمناسبة رمضان.. بشرى بشأن صرف مرتبات ومعاشات مارس| تفاصيل

إعلان من صن داونز يصدم الأهلي قبل مواجهة بريتوريا

اتفقت مع الخطيب.. فرج عامر يُفجر مفاجأة بشأن انتقال نجم الأهلي لبيراميدز

خالد الغندور يكشف مفاجأة عن توقعاته لنتيجة لقاء الأهلي وصن داونز

موضوعات متعلقة

الأرصاد تحذر من طقس الـ 24 ساعة المقبلة |شاهد

ترشيحاتنا

طالبة صينية تفاجئ العالم بتصرف غريب في حفل التخرج|فيديو

حسام موافي: الاستعداد لرمضان بتهيئة النفس وليس تخزين السلع.. فيديو

ارتفاع كبير في سعر النفط عالميا

دعاء يوم 19 من شعبان.. بـ8 كلمات يقضي الله عنك جبلا من الديون

كم مرة تقرأ سورة يس بنية الشفاء.. وما أفضل وقتٍ لها

تقلبات جوية.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 6 أيام المقبلة |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسرح العرائس.. حكاية أمر أصدره جمال عبد الناصر بسبب والد أحمد السقا

ممثل هندي شهير يعلن إسلامه ويتزوج سرا من صحفية مصرية| شاهد

سحلها وجرها من شعرها.. مقطع لرجل يعاقب زوجته يثير الغضب بالعراق

بلوك ساحر.. المطربة وعد السعودي تخضع لجلسة تصوير جديدة

فيديو

عمرو دياب يفاجي عمرو أديب بإجابة غير متوقعة عن الأغاني حاليا ..فيديو

ماذا قال لـ مؤمن زكريا.. الرئيس السيسي دعوة شباب برنامج كابيتانو مصر/ فيديو جراف

العروس حامل في ذكر.. مقطع فيديو لـ عروسين يثير الحرية والجدل

والدها طلب لها الدعاء.. إهمال طبي يهدد حياة نيللي محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دينا يحيى

القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

اﻟﻤﺰﻳﺪ