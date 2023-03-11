تقلبات جوية.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 6 أيام المقبلة |شاهد

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، تقرير مصور عن حالة الطقس لـ 6 أيام المقبلة، يتضمن توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأبرز التقرير المصور، تعرض البلاد لموجة جديدة من التقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة، وتبدأ من السبت وتنتهي الخميس، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.



وذهب التقرير المصور ، إلى أنه الأرصاد تتوقع ارتفاع طفيف تدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون الطقس مائلا للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وباردا ليلا على أغلب الأنحاء.

الأجواء الشتوية



وأوضح التقرير المصور، أنه اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل تعود الأجواء الشتوية من جديد مع زيادة فرص سقوط الأمطار، والبلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار اعتبارًا من الاثنين المقبل، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

