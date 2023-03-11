لليوم الثاني.. فعاليات الأسبوع الثقافي بالغربية تتواصل احتفالا باليوم العالمي للمرأة

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، إقامة فعاليات الأسبوع الثقافي المقام بمحافظة الغربية، وذلك ضمن احتفالاتها باليوم العالمي للمرأة، والتي تستمر فعالياته حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14مارس، تحت إشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة الدكتورة حنان موسى، ومن خلال الإدارة العامة لثقافة المرأة.

في هذا السياق، نفذ قصر ثقافة طنطا محاضرة تثقيفية بعنوان "حقوق المرأة في العمل"، ألقت خلالها الدكتورة سماح جاهين، محاضر التنمية البشرية، الضوء حول أهم القوانين المتعلقة بحقوق المرأة في مجال العمل، مشيرة إلى أنها تتضمن العديد من المكاسب منها: الحصول على إجازة لمرافقة الزوج، أو للولادة، أو للرضاعة، وأضافت بأن القانون عندما اختص الرجال بممارسة بعض المهن دون النساء لم يكن تقليلا منها، بل تقديرا لشأنها وحفاظاً عليها، نظرا لصعوبة العمل في أجواء يصعب عليها تحملها.

من جانبه، أكد الشاعر مصطفى منصور، رئيس نادي أدب طنطا السابق، بأن المرأة قد حصلت على العديد من الاستحقاقات خلال السنوات القليلة الماضية، لافتا إلى أنها قد استطاعت اثبات كفاءتها بجدارة، وأشار "منصور" إلى أن البيت والتربية الصحيحة هما الأساس لتكوين أسرة صالحة قائمة على المودة والرحمة والالتزام، فيما شهدت فقرات اليوم إلقاء باقة من القصائد والأبيات الشعرية من جانب رئيس نادي أدب طنطا السابق.

يذكر أن فعاليات الأسبوع الثقافي المقام بمحافظة الغربية يأتي بالتعاون بين قصور الثقافة والاتحاد المحلي لعمال الغربية، حيث من المقرر أن يشهد يوم الأحد القادم الموافق 12مارس الجاري فعاليات اليوم الثالث من الأسبوع الثقافي، من خلال عقد ندوة تثقيفية بعنوان "دور المرأة في العمل النقابي"، وذلك بحضور سهام سعد، أمينة المرأة باتحاد عمال الغربية، وبمشاركة الشاعر محمد أبو اليزيد.