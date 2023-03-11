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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سحلها وجرها من شعرها.. مقطع لرجل يعاقب زوجته يثير الغضب بالعراق

زوج يضرب زوجته يثير
زوج يضرب زوجته يثير الغضب بالعراق

انتشر مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة اعتداء عراقي على زوجته بالضرب المبرح داخل منزلهما.

وثق المقطع قيام عراقي بسحل وضرب زوجته وجرها من شعرها على الأرض في منزلهما بـ كربلاء.

وبدا من المشاهد المؤلمة أن الرجل يضرب المرأة بلا رحمة، فلم تترك يديه موضعًا على جسدها إلا وصفعته.

 

غضب في العراق ومطالبات بمحاسبة الزوج

أثار المقطع المؤلم غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وطالبوا بضرورة إيجاد الرجل واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، لمحاسبته على ما فعله بزوجته.

ويبدو أن المقطع قد تم تصويره بكاميرا مراقبة منزلية، ومن غير المعروف كيف وصل إلى مواقع التواصل الاجتماعي ومن المسئول عن نشره وتداوله.
 

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