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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عمرها 7 سنوات.. شاهد هندية أصغر مدربة يوجا في العالم|فيديو

أصغر مدربة يوجا في
أصغر مدربة يوجا في العالم

حطمت طفلة هندية تبلغ من العمر 7 سنوات فقط الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس كأصغر مدربة يوجا في العالم.

وقعت الطفلة الهندية برانفي التي تعيش حاليًا في دبي مع عائلتها، في حب اليوجا منذ كانت في عمر 3 سنوات ونصف فقط.

بدأ شغفها مع مراقبة أمها وهي تمارس تمارين اليوجا في المنزل ومحاولتها تقليد أوضاع اليوجا المختلفة، وبعد فترة وجيزة، تعلمت وبدأت في ممارستها بمفردها!

وبمجرد أن شاركت معرفتها في اليوجا مع أصدقائها وعائلتها، قررت براانفي ووالداها أنه سيكون من الممتع مشاركة رحلتها مع المزيد من الأشخاص حول العالم.

وعندما بلغت السابعة من عمرها، التحقت الطفلة الهندية بفصول اليوجا للحضور خلال فترات الراحة المدرسية.

لكن شغفها كان قويًا لدرجة أنها أرادت أن تصبح هي المدربة والمعلمة، حتى تتمكن من نشر حب اليوجا لأكبر عدد ممكن من الناس!

في شهر سبتمبر من هذا العام، انضمت إلى مجموعة برنامج تدريب معلمي اليوجا، وحصلت على لقب "معلم"، مما أهلها للحصول على الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس كأصغر مدربة في العالم.

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