حياة الموسيقار بليغ حمدي في تقرير مصور ببرنامج الدوم

أذاع برنامج الدوم، خلال موسمه الثاني بمسابقة الغناء، تقريرا مصورا عن قصة حياة الموسيقار بليغ حمدي الفنية، خلال حلقة اليوم الجمعة.

وأبرز التقرير المصور ، أنه منذ كان طفلا ورأى الده موهبته، وتعلم العزف على العود وهو عمره تسع سنوات، والتحق بكلية الحقوق تحقيقا لرغبة والدته، بعد أن مات والده، وتعرف على مجموعة تحب الموسيقى في الكلية، وتقدم لاختبارات الإذاعة، ونجح كمطرب وليس كملحن، حتى سمعت فايدة كامل لحنا له في مرة وقررت أن تغنيه وكانت أغنية "ليه فاتني".



وتابع التقرير ، أنه مشوار بليغ تغير عندما قابل محمد فوزي، ورشحه لأم كلثوم، وغنى أمامها لأول مرة "حب إيه" التي قررت أن تغنيها بعد ذلك، ولحن لها بعد ذلك أشهر أغانيها.