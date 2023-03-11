أبو الغيط يؤكد اعتزاز الجامعة العربية بشراكتها مع المجلس العربي للطفولة والتنمية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط اعتزاز الجامعة بالشراكة المتأصلة مع المجلس العربي للطفولة والتنمية، والتي تكللت بالعديد من الإنجازات العلمية والخطوات العملية للارتقاء بمكانة الطفل العربي.



جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية السفير خالد بن محمد منزلاوي، نيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، في الاحتفال بمرور 35 عاما على تأسيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، الذي افتتحه رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، ومدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات العامة.



وأشاد الأمين العام بالدور المهم للمجلس العربي للطفولة والتنمية كمنظمة عربية رائدة، ومرجعية للمؤسسات والأفراد، فكرا وممارسة، في تنشئة وتنمية الطفل العربي.



وقال: "نعتز بالشراكة المتأصلة مع المجلس، والتي تكللت بالعديد من الإنجازات العلمية والخطوات العملية للارتقاء بمكانة الطفل العربي، والتي أثمرت عن إعداد الدراسات والوثائق المعتمدة من المجالس الوزارية المتخصصة بجامعة الدول العربية، والبرامج التدريبية التي تُنفذ على المستوى العربي للأطفال وللقائمين عليهم، ضمن خطة عمل يتم مراجعتها بشكل دوري مع جامعة الدول العربية؛ لبحث الأولويات والقضايا الناشئة في المنطقة العربية.



وأضاف أن اهتمام ودعم مؤسس المجلس العربي للطفولة والتنمية الأمير طلال بن عبدالعزيز (رحمه الله) بالعمل العربي المشترك لم يقف عند هذا الحد، بل امتد ليشمل العديد من الموضوعات الاجتماعية التنموية التي تمس حياة المواطن العربي، وقد تبلور ذلك في دعم مؤسسة (آجفند) للمشروع العربي لصحة الأسرة، التي تقدم المسوحات المتخصصة في كافة الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2023.

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط



وشدد على أن هناك ظروفا استثنائية تتطلب حلولا ابتكارية ومنظورا مختلفا لحماية الطفولة والأسرة وكافة فئات المجتمع، ومن ضمنهم الفئات الأولى بالحماية والرعاية والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، لضمان تنفيذ الحماية الاجتماعية بمختلف أبعادها.



وأشار أبوالغيط إلى أن حماية الفئات الأولى بالرعاية تحتل أولوية متقدمة على أجندة المجالس الوزارية المتخصصة في جامعة الدول العربية، بما يكرس الالتزام برعاية تلك الفئات، ويمثل سياجًا واقيا يحميهم ضمن منظومة القيم والمفاهيم الأخلاقية والثقافية من دعاوى التشوية والتحريف.