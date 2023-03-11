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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان شديد اللهجة من المكسيك بعد تصريحات تدعو لتدخل عسكري أمريكي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتقد وزير خارجية المكسيك مارسيلو إبرارد أمس الجمعة تصريحات وزير العدل الأمريكي السابق وليام بار الذي دعا إلى تدخل عسكري أمريكي في المكسيك للتصدي لعصابات المخدرات، قائلا إن المكسيك "لن تسمح أبدا بانتهاك سيادتها".

جاء ذلك ردا على مقال رأي نشره بار في صحيفة "وول ستريت" جورنال الأسبوع الماضي. وشدد إبرارد في رده الخاص بالصحيفة على أهمية التعاون المشترك بين الجانبين.

مخدرات إرهابية

وفي المقال قارن بار بين عصابات "المخدرات الإرهابية" بالمسكيك وبين تنظيم داعش الإرهابي، وأيد اقتراحا جمهوريا بمنح الرئيس الأمريكي سلطة إرسال قوات من الجيش لمحاربة تلك العصابات.

ورد إبرارد بالقول إن "الطلب الشره على المخدرات في الولايات المتحدة إلى جانب توافر الأسلحة ذات النمط العسكري على نطاق واسع هناك يفسر إلى حد كبير قوة العصابات على إحداث فوضى".

وفي الأيام الأخيرة تصاعدت الدعوات إلى تدخل الولايات المتحدة في المكسيك بعد مقتل أمريكيين اثنين واختطاف آخرين في ولاية تاماوليباس المكسيكية الحدودية على يد عصابة مخدرات على الأرجح.

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ورفض الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الدعوات للتدخل الأمريكي يوم الخميس ووصفها بأنها "غير مسؤولة".

وقال وزير الخارجية المكسيكي إن اقتراح وزير العدل الأمريكي السابق الذي خدم في عهد دونالد ترامب "سيؤدي إلى مزيد من العنف والضحايا على جانبي الحدود" ويقضي على التعاون بين البلدين.

وأكد أن الشريكين يعملان بالفعل على تطوير إطار عمل من شأنه التصدي لإنتاج المخدرات الاصطناعية وخاصة الفينتانيل.

وأضاف "نحن بحاجة إلى سياسة فعالة لمكافحة المخدرات ويجب أن يتوقف التدفق غير المشروع للأسلحة إلى المكسيك".

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