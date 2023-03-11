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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل طعمية ميكس.. جديدة ولذيذة

طريقة عمل طعمية ميكس
طريقة عمل طعمية ميكس

طعمية ميكس من الوصفات الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و لذيذ ويمكنك تطبيقها في المنزل.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل طعمية ميكس فيما يلي..

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مقادير طعمية ميكس


ربع كيلو حمص الشام
ربع كيلو فول مدشوش
ربع كوب بقدونس مفروم
ربع كوب كزبرة مفرومة
بصلة أرباع
2فص ثوم صحيح
نصف ملعقة كبيرة بيكنج صودا
٢ملعقة كبيرة نشا
ملعقة صغيرة كزبرة جافة
ملعقة صغيرة كمون
ملح
فلفل أسود
زيت للقلي
(للتغليف)
سمسم محمص


طريقة تحضير طعمية ميكس


في الكبة نضع البصلة والفول المدشوش والحمص "منقوعين لمدة يوم كامل" ونخلط جيداً ثم نضيف الكزبرة والبقدونس ونخلط ثم نضع الماء بالتدريج مع الاستمرار في الخلط حتى يصبح الخليط ناعم ثم نضعه في بولة ونضيف عليه التوابل كلها والنشا والبيكنج صودا ونقلب ثم نشكل الطعمية على شكل كرات متساوية ثم نغلفها بالسمسم ونقليها في زيت غزير ساخن وتقدم بالهنا والشفا.

 

طعمية ميكس مقادير طعمية ميكس طريقة تحضير طعمية ميكس الشيف دعاء السمنودي طريقة عمل طعمية ميكس

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