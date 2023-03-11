حرباً ضد صن داونز.. فرج عامر يكشف مفاجأة بـ الدوري الجنوب إفريقي

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “اندية جنوب افريقيا يشنون حربا ضد صن داونز متهمين برشوة الحكام والفوز بالفلوس في الدوري المحلي”.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على فريق صن داونز الجنوب أفريقي في تمام الساعة الثالثة عصرًا اليوم السبت بالجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

تمكن الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق فوز هام في الجولة الماضية، على حساب القطن الكاميروني، بثلاثية نظيفة، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى المؤجلة من دور المجموعات من دوري أبطال افريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا قبل مباراة صن داونز



1- الهلال السوداني في المركز الأول برصيد 9 نقاط.

2- صن دوانز الجنوب إفريقي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

3- الأهلي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط

4- القطن الكاميروني في المركز الرابع بدون نقاط.