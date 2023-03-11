بشرى سارة لجمهور الأهلي | غياب نجم صن داونز رسمياً عن لقاء اليوم

يواجه النادي الأهلي المصري نظيره صن داونز الجنوب أفريقي عصر اليوم في الجولة الرابعة من دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وأكدت تقارير صحفية، أن ثابيسو كوتوميلا لن يشارك في المباراة اليوم أمام النادي الأهلي بسبب مشاكل عائلية خاصة .

وتقام مباراة الأهلي ضد صن داونز ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا، اليوم السبت 11 مارس، والتي تنطلق في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، والرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا



وتنقل مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا غداً السبت 11 مارس، عبر شاشة قناة بين سبورت، وخاصةً على قناة بين سبورت 4.