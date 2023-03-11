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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم فايق يعلن عن تشكيل الأهلي أمام صن داونز

صدى البلد

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز عصرا اليوم من دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن فايق في تصريحات تليفزيونية عن تشكيل الأهلي ضد صن داونز: 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي .

في خط الدفاع: علي معلول، محمد هاني، ياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم.

في خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي وأحمد قندوسي.

في خط الهجوم: بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وكهربا .

وتقام مباراة الأهلي ضد صن داونز ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا، اليوم السبت 11 مارس، والتي تنطلق في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، والرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا


وتنقل مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا غداً السبت 11 مارس، عبر شاشة قناة بين سبورت، وخاصةً على قناة بين سبورت 4.

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