مياه الشرقية تنفذ استطلاعات لآراء المواطنين وتسجيل الشكاوي والاستفسارات بقرية شرويدة

استعدادا لانطلاق الأسبوع المائي مارس 2023

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عن انطلاق الأسبوع المائي _ مارس 2023 تحت شعار "كل نقطة بتفرق" في الفترة من ( 10-16) مارس 2023 بقرية شرويدة - مركز الزقازيق.. تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمياه.



وقامت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بعمل زيارات ميدانية وحملات طرق أبواب لاستطلاع آراء المواطنين حول الخدمات المقدمة من الشركة وتسجيل الشكاوي والاستفسارات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي استعدادا لانطلاق الأسبوع المائي بقرية شرويدة مركز الزقازيق وذلك تطبيقا لسياسة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتحقيق الأمن المائي المستدام.



وفي سياق متصل، أكد المهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية على أهمية التواصل المستمر مع العملاء وتكثيف حملات استطلاع الآراء، وتم خلال الحملة أيضا التأكيد علي آلية الشكاوي والتظلمات والتعريف بالخط الساخن تليفون أرضي أو محمول 125 لبحث شكاوي و خدمات المياه وكيفية استخدام القطع الموفره والحصول عليها لترشيد الاستهلاك علاوه علي تعريف المواطنين بنافذة الشركة الإعلامية الرسمية والتي يمكن متابعتها من خلال الرابط التالي:-

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