برازيل إفريقيا.. تعليق شريف عبدالمنعم على لقاء الأهلي وصن داونز المصيري| اليوم

تحدث شريف عبد المنعم نجم الأهلي السابق عن مواجهة صن داونز عصر اليوم السبت في دور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا.

وقال عبد المنعم في تصريحات إذاعية صباح اليوم السبت في برنامج "طويلة وعالية" مع هاني حتحوت عبر إذاعة الشباب والرياضة: "مستوى فريق القطن زاد من صعوبة المجموعة بسبب انك لا تستطيع الاعتماد عليه في اهدار نقاط على فرق الهلال وصن داونز".

وتابع "مباراة الأهلي وصن داونز مهمة للمجموعة كلها، فوز الأهلي بالمباراة سيجعل مباراة صن داونز ضد الهلال صعبة جدا على الفريق الجنوب افريقي".

وأضاف: "الأهلي معتاد على التعامل مع الغرور الدفاعي في صن داونز، فالمواجهة ستكون صعبة أمام برازيل افريقيا، واتمنى ان تكون النتيجة ايجابية رغم وجود غيابات مؤثرة في الأهلي".