نجم الأهلي السابق يوجه رسائل هامة لـ كولر قبل مباراة صن داونز

تحدث شريف عبد المنعم نجم الأهلي السابق عن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر قبل مواجهة صن داونز.



وقال عبد المنعم في تصريحات إذاعية صباح اليوم السبت في برنامج "طويلة وعالية" مع هاني حتحوت عبر إذاعة الشباب والرياضة "خط الهجوم في الأهلي يحتاج أن يكون موفق ويستغل أنصاف الفرص في مباراة صن داونز".



وتابع "مارسيل كولر يعمل بيمزان حساس في تدوير اللاعبين داخل الفريق من أجل أن يكون كل لاعب جاهز لافادة الفريق في اي وقت".



وأضاف "مارسيل كولر في موقف لا يحسد عليه، هذه المباراة هي مباراة الهدف الأول، من يسجل أولًا ستكون له الأفضلية للفوز".



وواصل "على الأهلي التعلم من مباراة القاهرة أمام صن داونز، التقدم في النتيجة لا يعني ان تقوم بالتراجع، اتمنى ان يدفع كولر بثلاثي في خط الوسط".