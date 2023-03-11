صحف السعودية: اهتمام عربي ودولي بعودة العلاقات بين المملكة وإيران.. سيناتور أمريكي : مصيـر الولايات المتحدة مرتبط بـ الرياض.. مصر والنرويج تبحثان التعاون في الطاقة

الصين تعتبره «نصراً» للحوار والسلام

مصر: نتطلع لإسهام استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران في تخفيف التوتر بالمنطقة

فرنسا ترحب باتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران

جولة المشاورات المصرية ـ النرويجية الأولى تبحث الطاقة

سيناتور أميركي لـ«الرياض»: مصيـر الولايات المتحدة مرتبط بعلاقاتها مع المملكة

فعاليات الاحتفال بيوم العَلم الوطني في المدارس وإدارات التعليم

ألمانيا.. اعتقال مشتبه فيه باحتجاز رهائن بصيدلية

ركزت الصحف السعودية اليوم، على موضوع رئيسي وهو عودة العلاقات بين المملكة وإيران، بوساطة صينية، وردود الفعل من مصر والعالم.



قالت صحيفة الشرق الأوسط، صرح الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي بإن عودة العلاقات بين ‫السعودية وإيران‬ خطوة هامة للمنطقة نحو الاستقرار والازدهار.‬‬

ويأتي حديث وزير الخارجية الإماراتي بعد إعلان السعودية وإيران عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتي البلدين وممثلياتهما خلال شهرين، برعاية صينية.

وصدر بيان ثلاثي مشترك أمس عن البلدين ودولة الوساطة، الصين، تضمن تأكيد البلدين احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واتفقا على أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعاً لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء.

وتضمن الاتفاق تفعيل جميع الاتفاقيات المشتركة بين الدولتين، ومنها اتفاقية التعاون الأمني، واتفاقية التعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب.

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالاتفاق بين السعودية وإيران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وعبر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن امتنان الأمين العام للأمم المتحدة للصين لاستضافتها المحادثات الأخيرة، كما حيا الأمين العام للأمم المتحدة جهود دول أخرى في هذا الصدد وخصوصاً سلطنة عُمان والعراق.

وصرح المتحدث الأممي بأن علاقات حسن الجوار بين المملكة وإيران ضرورية لاستقرار منطقة الخليج.

من جهته، قال كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي، إن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران، «نصر» للحوار والسلام.

وحول رأي صحيفة الشرق الأوسط، قالت أنه في عالم يعيش على وقع تدهور العلاقات بين الدول الكبرى بفعل الحرب الروسية - الأوكرانية والخلاف المتصاعد بشأن مستقبل تايوان، فاجأت الصين العالم بصدور بيان مشترك مع السعودية وإيران يشكل بارقة أمل بالنسبة إلى استقرار الشرق الأوسط. وإذا كان البيان يعد بفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الرياض وطهران، فإنه يشكّل بالتأكيد وعداً بفتح صفحة جديدة على مستوى الشرق الأوسط.

وكان من البديهي أن يستوقف البيان الثلاثي المراقبين. لم تعتد الصين على وضع ثقلها في مبادرة علنية لحل أزمة إقليمية. كانت سياستها تقوم على تسجيل موقف من الأزمات عبر بيانات توضح موقفها، لكن من دون انخراط عميق في صناعة الحلول أو المساعدة في التوصل إليها.

ولعل المدخل إلى فهم هذه المبادرة الصينية هو الالتفات إلى أهمية الشرق الأوسط بالنسبة إلى الصين واقتصادها. فالصين هي الشريك الاقتصادي الأول لإيران. وتربط الصين بالسعودية علاقات شراكة تبدت أهميتها في المحادثات الثنائية التي واكبت انعقاد القمة الصينية - العربية في الرياض. يضاف إلى ذلك، أن أمن ممرات النفط الوافد من الشرق الأوسط حيوي تماماً لاقتصاد الصين ولمبادرة «الحزام والطريق». أي انهيار واسع للأمن في الشرق الأوسط سيترك آثاره السلبية على الاقتصاد الصيني.

نقطة ثانية استوقفت المراقبين. نصّ البيان الثلاثي على موافقة السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما في مهلة لا تزيد على شهرين. لكنه نص أيضاً على تأكيد الدولتين «على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها». ومسألة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول هي من أبرز نقاط الخلاف بين الرياض وطهران، وهذا يصدق بالنسبة إلى اليمن، والعراق، وسوريا ولبنان.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط، تطرقت جولة المشاورات السياسية الأولى بين مصر والنرويج للطاقة. وناقش مسؤولون من البلدين تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية. واستضافت وزارة الخارجية المصرية جولة المشاورات السياسية الأولى بين مصر والنرويج على مستوى مساعدي وزير الخارجية، حيث ترأس الوفد المصري السفير إيهاب نصر، مساعد الخارجية المصري للشؤون الأوروبية، وبمشاركة واسعة من قطاعات الوزارة، فيما ترأس الجانب النرويجي السفيرة ماي ألين شتینر، مدير عام الشؤون الإقليمية بوزارة الخارجية النرويجية.



ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الجمعة، فقد تناولت مباحثات الجانبين «مراجعة أُطر العلاقات الثنائية المختلفة، وسبل دفع التنسيق السياسي في ضوء اللقاءات رفيعة المستوى بين قيادات ومسؤولي البلدين، وفي إطار الإعداد لزيارة منتظرة لوزير الخارجية المصري سامح شكري إلى أوسلو، بالإضافة إلى ترحيب الجانبين بالعمل على تعزيز الاستثمارات النرويجية في مصر، خصوصاً في مجال الطاقة النظيفة»، ودعا الجانبان لـ«تطويرها وزيادتها وتنويعها عبر تعزيز قنوات الاتصال بين الجهات المعنية من الطرفين».

ذكرت صحيفة الرياض، أعلنت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، أنها تتابع باهتمام الاتفاق الذي تم الإعلان عنه باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران.

وأعربت مصر عن تطلعها لأن يسهم الاتفاق في تخفيف حدة التوتر فى المنطقة، وأن يعزز من دعائم الاستقرار والحفاظ على مقدرات الأمن القومي العربى، وتطلعات شعوب المنطقة فى الرخاء والتنمية والاستقرار.

قالت صحيفة الرياض، رحبت فرنسا باتفاق المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن الوزيرة كاثرين كولونا تؤيد الحوار وأي مبادرة يمكن أن تقدم مساهمة ملموسة في تهدئة التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

قال السيناتور الأميركي جو ليبرمان في تصريحات خاصة لجريدة «الرياض»: إن مصير الولايات المتحدة مرتبط إلى حد كبير مع مصير الحلفاء في الشرق الأوسط وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، وهو أمر يجب أن يعيه الجيل الجديد من السياسيين في أميركا.

مضيفاً، الحديث عن سياسة الابتعاد من الشرق الأوسط ليس إلا فكرة حمقاء، وإذا نفّذناها نكون قد خاطرنا بأمان واستقرار المجتمع الأميركي ومكانة الولايات المتحدة، وأي خسارة لعلاقتنا مع الحلفاء ستكلفنا ثمناً باهظاً في المستقبل.

وأشار ليبرمان إلى عمق أبعاد العلاقة السعودية - الأميركية التي لم تعد محصورة بالنفط مقابل الضمانات الأمنية، فالسعودية اليوم ليست كما كانت عليه المنطقة في ثمانينات القرن الماضي، بل صارت بلداً محورياً انفتح على قطاعات وملفات جديدة في المحيط العربي والساحة الدولية.

مردفاً، إذا قمنا بالإضرار بالعلاقة مع السعودية اليوم، سنواجه تحديات كبيرة في محاولة ترميمها لاحقاً وعلينا تجنّب حدوث مثل هذه الأخطاء.

ولفت ليبرمان إلى ضرورة تدريس الجيل الجديد من الساسة الأميركيين اللغة العربية وتاريخ العلاقات الأميركية مع الشرق الأوسط وأهمية هذه المنطقة للأمن القومي الأميركي والملفات الساخنة بالنسبة لواشنطن مثل المنافسة بين أميركا والصين.

ويرى ليبرمان أن الإدارات الأميركية المتعاقبة بحاجة إلى فهم المتغيرات المتسارعة في الشرق الأوسط والتي برزت في السعودية أكثر من أي مكان آخر، ما يتطلب تحركاً أميركياً مرناً لفهم المتغيرات ومجاراتها كي لا تتراجع المصالح الأميركية في المنطقة.



قالت صحيفة سبق، تحتفي وزارة التعليم السعودية بقطاعاتها كافة، السبت، بيوم العَلم السعودي الذي يوافق 11 مارس من كل عام؛ امتثالاً للأمر الملكي الذي يعكس ما توليه القيادة الرشيدة، من اهتمام برمزية العَلم ودلالاته الوطنية؛ واستشعاراً من الوزارة بمسؤوليتها نحو تعزيز قيم المواطنة والانتماء والولاء، وأهمية العَلم بوصفه مظهراً من مظاهر قوة الدولة وسيادتها، ورمزاً للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية.

وتسعى الوزارة من خلال الاحتفاء بهذه المناسبة إلى تعميق وتعزيز القيم الوطنية في نفوس الطلاب والطالبات من المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، إضافةً إلى غرس أهمية العَلم ودلالاته الرمزية في أذهان الطلبة، حيث يحكي تطور العَلم السعودي قصة الوطن ومراحل نهضته.



وذكرت الصحيفة، أعلنت الشرطة الألمانية عن احتجاز مشتبه فيه بواقعة احتجاز رهائن في إحدى الصيدليات بمدينة كارلسروه- جنوب غربي البلاد.

وقامت مجموعة من الشرطة الألمانية التابعة للعمليات الخاصة باقتحام الصيدلية، مساء الجمعة، في حين سُمع دوي انفجارات حسبما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن شهود عيان.

يأتي ذلك فيما أكّدت الشرطة أنه لا توجد إصاباتٌ على خلفية الحادث.