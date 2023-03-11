عميد شريعة وقانون بجامعة الأزهر يدعم الأسبوع المائى بقرية العزب بالفيوم

دعم الدكتور حمدى خطيرى عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الأسبوع المائى ، والذى يتم تنفيذه داخل مسقط رأسه قرية العزب بمركز الفيوم وذلك بمشاركة كافة الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

كما دعا كافة المواطنين داخل القرية ، بأن يكونوا مشاركين في هذه الحملة وأن يكون لهم دور إيجابي في الحفاظ على كل نقطة مياه من الإهدار، كما حثنا عليه قرأنا الكريم وديننا الحنيف وأن نكون أمه وسطا فى كل شىء وان نكون محافظين على كل شئ مصداقا لقولى تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا أنه لا يحب المسرفين.

كما ثمن عميد كلية الشريعة والقانون ، جهود شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم فى تبنيها قضايا الترشيد وحث كافة فئات المجتمع على الاهتمام بقضايا المياه من خلال تنفيذ مجموعه من الأنشطة داخل المدارس ومراكز الشباب وجمعية تنمية المجتمع والمعاهد الأزهرية والوحدات الصحية.