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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بسبب مباراة الزمالك .. قرار عاجل من المريخ السوداني ضد الترجي بشأن تعاطي المنشطات

صدى البلد

فجر الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق مفاجأة كبري بخصوص نتيجه ظهور تعاطي نجم الترجي الرياضي التونسي للمنشطات بعد الفحوصات التي أجريت بعد مباراة الزمالك علي ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية ، نادي المريخ السوداني سيتقدم في شكوى ضد الترجي في الاتحاد الافريقي لكرة القدم بشأن هذا الأمر.

وشدد شوبير علي أنه يطالبهم بمراجعة أنفسهم، والجميل أن نادي الترجي التونسي هو من أعلن بنفسه عما حدث.

حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، الجدل بشأن استبعاد الترجي التونسي، من مجموعة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قد أرسل خطابا أمس إلى الترجي التونسي يفيد بشأن تواجد عينة إيجابيه للاعبه حسام دقدوق؛ مما أدى إلى تكهن البعض بشأن استبعاده من البطولة مما تحسب النقاط لصالح نادي الزمالك.

يذكر أن الترجي التونسي يتواجد في المجموعة الرابعة برفقة كل من الزمالك والمريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري.

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