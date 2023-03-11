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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليس لديكم رفاهية.. نبيل الحلفاوي يحفز لاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز

صدى البلد

وجه الفنان نبيل الحلفاوي، رسالة للاعبي النادي الأهلي قبل مواجهة صن داونز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب: "الفريق النهارده مش محتاج دوافع.. لكن.. عودنا الأهلي أن يظهر معدنه الحقيقي في الأوقات الصعبة يعني.. أيا كانوا ال 11 لاعب.. النهاردة هتثبتوا إن كنتم فعلا الأهلي أم لا ‏ليست لديكم رفاهية إضاعة الفرص التركيز والاتقان ‏بالتوفيق يا أبطال”.

الأهلي وصن داونز

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفا على فريق صن داونز الجنوب أفريقي في تمام الساعة الثالثة عصرًا اليوم السبت بالجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

الفنان نبيل الحلفاوي نبيل الحلفاوي لاعبي النادي الأهلي صن داونز الأهلي وصن داونز

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