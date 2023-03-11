تعليق عاجل من مدرب صن داونز على سُكر لاعبيه قبل مواجهة الأهلي

تحدث رولاني موكوينا، المدير الفني لـ صن داونز الجنوب إفريقي، على واقعة قدوم لاعبين بالفريق للتدريبات مخمورين، قبل مواجهة الأهلي، في دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب صحيفة “تايمز” الجنوب إفريقية، فإنه تم استبعاد أنديلي جالي وسيفو مبولي من تدريبات الفريق، بعدما وصلا في حالة سكر شديدة، ليقتربا من الغياب عن مباراة الأهلي.

وقال موكوينا في تصريحات لموقع “سبورتس برايف” النيجيري: "كرة القدم هي انعكاس لمجتمعنا.. لدينا مشاكل مع الكحول والمخدرات.. سينعكس هذا على كرة القدم لأن كرة القدم ليست هروبًا من المجتمع".

وأضاف:"قبل أن تتحدث عنهم [اللاعبين] كمحترفين ، فأنت تتحدث عنهم كبشر والتحدي هو أن العديد من البشر يواجهون تحديات في الشارع هي نفسها التي يواجهها لاعب كرة القدم. إنه انعكاس للمجتمع."

ويلعب الأهلي ضد صن داونز، اليوم السبت، في تمام الثالثة عصرًا، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.