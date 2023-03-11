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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر الآن في دوري أبطال إفريقيا

مباراة الأهلي وصن
مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر الآن في دوري أبطال أفريقيا

بدأ عشاق الأهلي في البحث عن مباراة الأهلي وصن داونز مباشر الآن في بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها  تمام الساعة الثالثة عصرًا اليوم السبت على ملعب لوفتس فيرسفيلد

 

وتأتي المباراة لحساب الجولة الرابعة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

بث مباشر الآن مباراة  الأهلي وصن داونز


ويهتم الملايين من عشاق الكرة بالبحث عن بث مباراة الأهلي وصن داونز مباشر الآن ، والتي من المقرر أن يتواجه فيها الفريقين في  تمام الساعة الثالثة عصرًا.

 

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم مباشر


مباراة الأهلي وصن داونز مباشر اليوم ، محل اهتمام الملايين من عشاق الأبيض ، إذ يمكن مشاهدة المباراة بث مباشر الليلة مع انطلاقها في   الساعة الثالثة عصرًا عبر عدة قنوات.

 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز  والقنوات الناقلة


ويتطلع الكثير إلى موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة اليوم، فهو محل اهتمام الملايين من عشاق الكرة الأفريقية،  إذ تنطلق المباراة في  تمام الساعة الثالثة عصرًا وتنقلها عدة قنوات.

ومن المقرر أن تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا اليوم بث مباشر ، قناة بي ان سبورتس 4 اتش دي.

مباشر الآن الأهلي وصن داونز


ويمكن لكافة المشجعين مشاهدة مباراة الأهلي وصن دوانز مباشر 

ويحتل الهلال السوداني صدارة المجموعة بـ 9 نقاط بعد 4 مباريات، بينما صنداونز ثانيًا بـ 7 نقاط، والأهلي رابعًا بـ 4 نقاط، والقطن الكاميروني أخيرًا بدون أي نقاط.

ويحتاج النادي الأهلي الظفر بالنقاط الثلاثة من ملعب صنداونز من أجل الحفاظ على آمال التأهل للدور القادم.

 

مباراة الأهلي بث مباشر يوتيوب


ويبحث الكثير من عشاق القلعة الحمراء عن مشاهدة مباراة الأهلي وصن دوانز مباشر عبر يوتيوب ، عبر القنوات المختصة ، وهي بي ان سبورتس 4.


وفي المقابل، سيقاتل النادي الأهلي اليوم من أجل الفوز ليضمن أهم ثلاث نقاط بدور المجموعات.

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