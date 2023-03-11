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رئيس التحرير
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رياضة

لم ينتصر.. التاريخ يصدم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

صدى البلد

يصطدم الأهلي بمضيفه صن داونز الجنوب إفريقي، في تمام الثالثة عصرًا، في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على صن داونز، في مباراة مهمة ومصيرية للمارد الأحمر، بعد التعادل في الجولة الثالثة في القاهرة بهدفين لمثلهما.

الأهلي سيكون متسلحًا في مواجهة صن داونز، بتاريخه العريق، فهو سيد تلك القارة على مر الزمان، لكنه سيجد أيضًا حقيقة قد تكون نذير شؤم للفريق قبل ملاقاة بطل جنوب أفريقيا وهي عدم تحقيق الفوز في أي مباراة لعبها على جنوب إفريقيا

تاريخ مواجهات الأهلي في جنوب أفريقيا

إجمالًا لعب الأهلي 13 مباراة في جنوب أفريقيا، ولم يحقق الانتصار في أي منهم، حيث تعادل في 8 مباريات وخسر في 5.

وسبق للأهلي مواجهة صن داونز 6 مرات في جنوب إفريقيا، وفشل في تحقيق الانتصار في أي من تلك المباريات، حيث خسر مباراتين وتعادل في 4.

المباراة الأولى جمعت الفريقين في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2001، وحينها تعادل الفريقان بهدف لمثله.

أما المباراة الثانية في جنوب أفريقيا كانت ضد أياكس كيب تاون وانتهت بالتعادل السلبي عام 2005.

أما المبارا الثالثة في جنوب أفريقيا، والرابعة ضد صن داونز فكانت في دوري أبطال أفريقيا 2007، وحينها تعادل الفريقين بهدفين لمثلهما.

ورابع المباريات كانت ضد بلاتينيوم ستارز، فخسر أمامهم بهدفين لهدف في عام 2008.

خامس المباريات كانت ضد سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي، وخسر بهدف نظيف عام 2011.

وتعادل الأهلي في سادس المباريات ضد أورلاندو بايرتس عام 2013 في دور المجموعات بدون أهداف، قبل أن يُعيد تكرار نتيجة التعادل، تلك المرة بهدف لكل فريق، أمام نفس الفريق، في نهائي ذات النسخة، في سابع المباريات.

وثامن المواجهات كانت ضد أورلاندو بايرتس في الكونفدرالية، حينها خسر الأهلي بهدف نظيف عام 2015.

تاسع المواجهات انتهت بتعادل الأهلي سلبًا مع بيدفست بدون أهداف.

أما عاشر المواجهات، والثالثة ضد صن داونز، التي لا ينساها الأهلاوية ولاعبي الأهلي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2018-2019، حين تلقى الفريق أكبر هزيمة أفريقية في تاريخه، بالخسارة بخماسية نظيفة.

المواجهة الرابعة ضد صن داونز في إياب ربع نهائي موسم 2019-2020، انتهت بالتعادل بين الفريقين بهدف لمثله، ليتأهل الأهلي ويكمل مشواره نحو التتويج بالبطولة.

أما خامس المواجهات، فكانت أيضًا في إياب ربع نهائي موسم 2020-2021، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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