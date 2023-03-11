الدينار يتخطى الـ100 جنيه| أسعار العملات العربية في مصر بختام تعاملات اليوم

يرصد موقع صدى البلد حركة بيع و شراء العملات العربية أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم السبت 11 مارس 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي و الأهلي ومصر .



أسعار العملات العربية

الدينار الكويتي يسجل 100.32 جنيه

وسجلت العملات العربية في ختام تعاملات اليوم السبت الأسعار التالية:

فى البنك الأهلي: هبط سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى في ختام تعاملات السبت وهو أعلى العملات العربية سعرا لنحو 96.69جنيه للشراء و100.32جنيه للبيع.



واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات السبت فى البنك الأهلي 8.18 جنيه للشراء و8.21 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات السبت فى البنك الأهلي 8.37 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى بنك مصر

وجاءت أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم السبت فى بنك مصر كالتالي :

بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأربعاء أعلى العملات العربية سعرا 96.69 جنيه للشراء و 100.32جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي



واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات السبت فى بنك مصر نحو 8.18 جنيه للشراء و8.21 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات السبت فى بنك مصر نحو 8.37 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي

وسجلت العملات العربية ختام تعاملات اليوم السبت فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :ارتفاع سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأربعاء أعلى العملات العربية سعرا 100.26جنيه للشراء و 100.65جنيه للبيع

سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات السبت فى البنك المركزي نحو 8.21 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات السبت فى البنك المركزي نحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع .

العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.