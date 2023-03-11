عاصفة ثلجية تشل حركة النقل والمطارات في بريطانيا.. فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز عربي”، فيديو يرصد عاصفة ثلجية أدت إلى شلل حركة النقل والمطارات في بريطانيا .

وأوضحت “يورونيوز عربي” أن الثلوج الكثيفة، أصابت، أجزاء مختلفة في المملكة المتحدة بالشلل وتسببت في إغلاق الطرق الرئيسية وتوقف القطارات وإغلاق المدارس، وعلق السائقون لساعات داخل سياراتهم.

وأشارت إلى أن العاصفة "لاريسا" كما أطلق عليها الخبراء، احدثت حالة من الفوضى في شمال غرب إنجلترا، وتوقفت حركة المرور على الطريق السريع "إم 26" الذي يمر عبر شمال البلاد، لأكثر من سبع ساعات صباح يوم الجمعة بسبب تساقط الثلوج بكثافة في المنطقة.

وأغلقت العديد من الطرقات الرئيسية وتم إغلاق خط القطار الذي يربط بين مدينتي مانشستر وشيفيلد بسبب الأشجار المتساقطة جرّاء العاصفة.

وتسببت العاصفة التي ضربت البلاد للمرة الثانية خلال أسبوع، تعطيل حركة السفر، وأدت إلى تأخر عدد من الرحلات الجوية المغادرة من مطار ليفربول جون لينون صباح الجمعة.

وتم إغلاق مطار "إيست ميدلاندز" في وسط إنجلترا لمدة 3 ساعات تقريبا، بينما تم تعليق الرحلات الجوية لفترة وجيزة في مطار برمنغهام.

