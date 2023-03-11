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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعرف على أسماء مصابى حادث إنقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى

حادث - ارشيفية
حادث - ارشيفية

شهد الطريق الصحراوى الغربى عند قرية فرس بمركز كوم أمبو بأسوان اليوم السبت وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 8 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والجثة إلى المشرحة. 

وتبين أن المصابين هم كل من مصطفي محمود سيد 32 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالضلوع وخلع بالكتف الايسر، وعصام الأمير أحمد  26 سنة ، والذى أصيب بكدمات بالصدر، وحميده عبد الخالق 21 سنة ، والتى أصيبت بكدمه أعلي الرأس.

مصرع شخص وإصابة 8 في انقلاب سيارة على طريق أسوان/القاهرة الصحراوي

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حوادث متفرقة 

بجانب أمينة أبو زيد 28 سنة ، والتى أصيبت بإشتباه كسر بالذراع الايسر، وحسين الأمير أحمد 24 سنة، والذى أصيب بكدمات وسحاجات متفرقه بالجسم، وأحمد عبد السلام 65 سنة ، والذى أصيب بإشتباه كسر بالعمود الفقرى، وعبدالحميد النوبى محمد 52 سنة ، والذى أصيب باشتباه كسر بالقدم الأيسر ، وحليمة آمين أحمد ٤٥ سنة، والتى أصيبت  باشتباه كسر بالكتف الايسر، وهناك أيضاً جثة مجهولة الهوية.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية بأسوان إخطاراً بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي عند قرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو شمال المحافظة مما أسفر مصرع شخص وإصابة 8 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والمتوفي إلى المشرحة. 

 

 

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