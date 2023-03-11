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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برلمان جنوب أفريقيا: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الفصل العنصري في فلسطين

برلمان جنوب افريقيا
برلمان جنوب افريقيا

أقر برلمان جنوب إفريقيا مشروع قرار بخفض مستوى سفارة تمثيل الدولة في إسرائيل إلى مكتب اتصال بسبب معاملة الكيان اليهودي للفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات المزعومة ضدهم.
 

وأعلنت نتيجة التصويت من قبل حزب الحرية الوطنية ، وهو حزب يسار الوسط وله مقعدان في البرلمان ، الذي قدم القرار. 

وقد أقرته الهيئة التشريعية في جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء بأغلبية 208 أصوات مقابل 94 ضده.

وأيد القرار أغلبية الأحزاب ، بما في ذلك المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم. 

ويعرب العديد من مواطني جنوب إفريقيا عن تضامنهم مع الفلسطينيين ، قائلين إن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشبه ما عاشته الدولة الأفريقية خلال حقبة الفصل العنصري.

وزعم الحزب الوطني في بيان له أن “إسرائيل بنيت من خلال تهجير وقتل وتشويه الفلسطينيين”، وأقامت نظام الفصل العنصري للحفاظ على السلطة والسيطرة عليهم.

 وبالتالي ، تم التأكيد على أن مواطني جنوب إفريقيا لن “يقفوا مكتوفي الأيدي بينما يُرتكب الفصل العنصري مرة أخرى”.

وأشارت NFP إلى الاقتراح على أنه اقتراح تاريخي يظهر التزام البلاد بـ «العدالة وحقوق الإنسان والحرية».

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وصرح أحمد منذور شيخ إمام، رئيس حزب NFP في البرلمان، بأنه بعد تصويت البرلمان لصالح خفض مستوى السفارة في إسرائيل ، يعتقد أن الدول الأخرى ستحذو حذوها.

وقال: “نأمل أن تكون هذه الخطوة الأولى في الضغط على إسرائيل للامتثال لحقوق الإنسان ، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني ، وحقه في الوجود ، والعودة أيضًا إلى طاولة المفاوضات”.. نقلت عنه وسائل الإعلام المحلية.

ومع ذلك ، لن يدخل القرار حيز التنفيذ إلا إذا تبنته الحكومة وأبلغت إسرائيل بالموضوع. لم ترد الحكومة على التصويت بعد.
ومن جهتها ، أدانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قرار برلمان جنوب إفريقيا، واصفة إياه بأنه 'مخز ومشين'. 

وأعربت الوزارة عن استيائها من هذه الخطوة ، قائلة إنه من المؤسف أن تستمر بريتوريا 'في تدهور' العلاقات مع إسرائيل ، وأنها 'ستضر فقط بجنوب إفريقيا نفسها ومكانتها'.

وبعد المناقشة حول هذه القضية في برلمان جنوب إفريقيا ، أشار نائب وزير العلاقات الدولية في البلاد ألفين بوتس إلى أن مواطني جنوب إفريقيا لا يمكنهم تحمل التصعيد المستمر للعنف ضد الفلسطينيين ولديهم التزام أخلاقي بدعمهم.

إسرائيل جنوب افريقيا الضفة الغربية الأراضى الفلسطينية

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