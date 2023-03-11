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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لندن وباريس تعلنان عزمهما بناء صاروخ كروز جديد مضاد للسفن

ماكرون وسوناك
ماكرون وسوناك

أعلنت لندن وباريس عزمهما على بناء صاروخ كروز جديد مضاد للسفن تم تطويره بشكل مشترك بحلول عام 2030 ، وفقًا لبيان صدر عقب قمة فرنسا والمملكة المتحدة أمس الجمعة.

في مجال التعاون في مجال التسلح، ستقدم فرنسا والمملكة المتحدة مشاريع رئيسية لتطوير أنظمة الأسلحة المعقدة الخاصة بهما في المستقبل. ويلتزمان باتخاذ خطوات ملموسة إلى الأمام فيما يتعلق بمواصلة النهوض ببرنامج الرحلات المستقبلية والأسلحة المضادة للسفن (FCAS / W) لتفادي ثغرات في القدرات '، أضاف البيان ، مضيفاً أن باريس ولندن' تلتزمان بتقديم قدرة رحلات بحرية مستقبلية في عام 2030 '.

في عام 2011 ، حصل مشروع الصاروخ الجديد على اسم 'Perseus'.


استضافت باريس القمة السادسة والثلاثين بين فرنسا والمملكة المتحدة يوم الجمعة ، وعقد الحدث السابق من هذا القبيل في عام 2018. وكان من بين الموضوعات الرئيسية للقمة الوضع في أوكرانيا ، والتعاون الدفاعي والاقتصادي ، والهجرة.

فرنسا المملكة المتحدة صاروخ أوكرانيا باريس لندن

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