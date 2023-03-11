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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منظمة الهجرة الدولية: عودة 6500 مهاجرا سودانيا للبلاد

السودان
السودان

كشفت المنظمة الدولية للهجرة عن عودة 6500 مهاجر سوداني للبلاد من دول ليبيا والنيجر، وتوقعت عودة كبيرة لجاليات مهاجرة خاصة من دولة ليبيا .

جاء ذلك خلال لقاء رئيسة المنظمة الدولية للهجرة علياء هرجى مع وكيل وزارة التربية والتعليم المكلف دكتور حمد سعيد عثمان.

و بحث الجانبان السبل الكفيلة لإدماج الأطفال العائدين من دول المهجر في التعليم، وفقا لما جاء في وكالة السودان للأنباء.

وأوضحت هرجي أن المنظمة لديها شراكة ممتدة مع مفوضية المغتربين في تنفيذ مشروع المبادرة المشتركة للاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة لحماية المهاجرين وإعادة إدماجهم الذي انطلق في العام 2017م.

من جهته وصف وكيل وزارة التربية والتعليم المشروع بالعمل الهام مؤكداً التزام الوزارة بوضع الترتيبات اللازمة والتنسيق مع المفوضية والمنظمة لقبول ودمج الأطفال العائدين في التعليم العام.

ووجه بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجهات الثلاث لوضع الآليات المناسبة لمتابعة والتنفيذ.

المبادرة المشتركة للاتحاد الأوروبي ليبيا مصر النيجر رئيسة المنظمة الدولية للهجرة

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