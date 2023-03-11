بالتراضي .. إغلاق قضية محمد أبو جبل ضد النصر السعودي

أكدت تقارير صحفية، اليوم السبت، إغلاق القضية المرفوعة من طرف محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي ومنتخب مصر، ضد نادي النصر السعودي.

وكان نادي النصر السعودي قد أتم التعاقد مع أبو جبل مقابل 4 ملايين دولار، قبل أن يتراجع عن التعاقد معه.

وقام أبو جبل برفع قضية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب الضرر الذي حدث له بعد التراجع عن الصفقة، فيما أشارت تقارير صحفية بأنه كسب نزاعه ضد النصر، ليتم تعويضه ماديًا بمقابل مادي، مع احتمالية توقيع عقوبات ضد النادي.

وبحسب صحيفة “الرياضية السعودية"، فإن نادي النصر والدولي المصري محمد أبو جبل أنهيا خلاف التعاقد بينهما بالتراضي، كما تم إغلاق القضية المرفوعة.

وانتقل محمد أبو جبل إلى البنك الأهلي في صفقة انتقال حر قادمًا من الزمالك.