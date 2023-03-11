الخارجية الصينية: استئناف العلاقات السعودية الإيرانية يساعد في التخلص من التدخلات الخارجية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصيني وانغ يي اليوم/ السبت/ أن استئناف العلاقات السعودية الإيرانية سيساعد دول المنطقة في التخلص من التدخلات الخارجية وتولي أمور مستقبلها بأيديها.

وقال وانغ - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية " شينخوا" - " إن الصين تتطلع إلى رؤية تواصل وحوار أوثق بين السعودية وإيران، وهي على استعداد لمواصلة لعب دور إيجابي وبنّاء إزاء تسهيل هذه الجهود".

وأشار إلى أن الصين تدعم دائما شعوب الشرق الأوسط في استكشاف مسارات تنميتها بشكل مستقل وتدعم دول الشرق الأوسط في حل الخلافات من خلال الحوار والتشاور من أجل التعزيز المشترك للسلام والاستقرار الدائمين في المنطقة، مضيفا أن الصين ستكون داعما للأمن والاستقرار، وشريكا في التنمية والازدهار، وداعما لتنمية الشرق الأوسط من خلال التضامن.

وأوضح أن الصين ستواصل المساهمة بأفكارها ومقترحاتها لتحقيق السلام والهدوء في الشرق الأوسط، ولعب دورها كدولة رئيسية مسؤولة في هذه العملية.