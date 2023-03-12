حصاد أخبار التعليم في أسبوع | اللغة الفرنسية إجبارية في المدارس الحكومية.. وتدشين النسخة الرابعة لأولمبياد المحافظات الحدودية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الحصاد الأسبوعي لنشاط الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

المسابقة الدولية للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات

ففي يوم السبت الماضي ، بدأ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الاسبوع ، بالمشاركة في مؤتمر الإعلان عن اختيار الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري؛ لتنظيم واستضافة المسابقة الدولية للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات (ICPC) لطلاب الجامعات ٢٠٢٣، في دورتها السابعة والأربعون، ، والتي تعد أكبر وأقدم مسابقة دولية للبرمجيات، وتهدف إلى تشجيع الطلاب على تطوير مهاراتهم في البرمجة، واستخدام طرق الحل المنهجي للمشكلات بواسطة الحاسب الآلي، من أجل مواكبة متطلبات العصر، الذي أصبحت فيه لغات البرمجة من الأسس الهامة في الحياة اليومية، ومنذ عام ۱۹۷۰ يتم تنظيم هذه المسابقة كل عام بإحدى الدول، برعاية أفضل الجامعات على مستوى العالم.

لقاء مع اتحاد طلاب مدارس الجمهورية بالمجلس القومي لحقوق الانسان

وفي يوم الأحد .. توجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان لحضور فعاليات لقاء المجلس القومى لحقوق الإنسان مع اتحاد طلاب مدارس الجمهورية، لمناقشة دور الشباب في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد الوزير على الحرص على تشكيل مجالس طلابية منتخبة في سياق تنافسي، والتي يتعلم الطالب من خلالها قيم المشاركة والحوار والنقاش والتسامح، وقيم المشاركة والانتماء، وتعزيز مكانة المدرسة لأنها المكان الطبيعي للتعلم.



اجتماع عاجل مع ممثل برنامج الأغذية العالمى

كما التقى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، برافين اجراوال، ممثل برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة فى مصر؛ لمناقشة أوجه التعاون بين الوزارة وبرنامج الغذاء العالمى فى المرحلة المقبلة.

وقد ناقش الاجتماع استعراض الخطة الخمسية الجديدة التى بصدد إعدادها برنامج الأغذية العالمى والتى تدعم المبادرات الناجحة والتعاون مع الوزارة خلال السنوات الخمسة المقبلة، والتركيز على التغذية السليمة للأطفال داخل المدارس المجتمعية، وتغير العادات الغذائية السيئة فى المنزل.

وتم خلال الاجتماع استعراض التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمى، حيث تم تطوير البنية التكنولوجية لعدد 500 مدرسة مجتمعية، وتقديم الخبرات والتدريب لمعلمين هذه المدارس، والتأكيد على وضع خطة لتوسيع نطاق التعاون لاستكمال التطوير فى هذه المدارس.

مؤتمر صحفي للإعلان عن تدشين النسخة الرابعة لأولمبياد المحافظات الحدودية

شارك الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاثنين الماضي ، في المؤتمر الصحفي لإطلاق الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية في نسخته الرابعة، والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية( الإدارة العامة للنشاط الرياضى الطلابى)، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمشاركة 6 محافظات حدودية هي "شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، أسوان، الوادي الجديد، ومطروح"، بحضور اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتورة چيهان أنور علام مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية، ولفيف من قيادات وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والشباب والرياضة، والشخصيات الإعلامية والعامة.

وخلال فعاليات المؤتمر الصحفي تم فتح باب التسجيل للمشاركين من خلال الرابط الإلكتروني على بوابة وزارة الشباب والرياضة، وتم عرض فيلمًا توضيحيًا لكيفية تسجيل بيانات المشاركين على الرابط الإلكتروني، كما تم عرض فيلمًا تسجيليًاعن فعاليات اللقاء الختامي للنسخة الثالثة بأسوان.

وزيرا التعليم والشباب والرياضة يزوران مدرسة بمصر الجديدة لمتابعة تنفيذ يوم الأنشطة

قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اليوم، بزيارة إلى مدرسة الشهيد مصطفى يسرى عميرة النموذجية الثانوية الإعدادية بنات التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية، وذلك فى إطار متابعة العملية التعليمية وانتظام الفصل الدراسى الثانى، ومتابعة تنفيذ المرحلة الثالثة من يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية.

وخلال الجولة التفقدية، تابع الوزيران اليوم الرياضى بالمدرسة والذى تضمن مشاهدة عروض الطالبات لرياضة الكاراتية، وعرض الطالبات فقرة الحبال، وممارسة الطلاب لألعاب كرة السلة والكرة الطائرة.

وزير التعليم يبحث مع رئيس المجلس التنفيذي لليونسكو التعاون لتطوير التعليم قبل الجامعي



التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتمارا راستوفاك سياماشفيلي رئيس المجلس التنفيذي لليونسكو؛ لمناقشة المشروعات التعليمية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المنظمة.

وقال الوزير إنه، خلال المرحلة القادمة، تجري الوزارة بالشراكة مع المنظمة تحليل للاختبار الوطني للصف الرابع الابتدائي؛ للتعرف على مستوى تحصيل الطلاب في القدرات الرئيسية والمهارات الأساسية للقراءة والكتابة والحساب بما يتسق مع نظام التعليم الجديد، ووضع البرامج العلاجية، كما تتولى الوزارة مع المنظمة تنفيذ توصيات قمة تحويل التعليم (TES) الذي انعقد في سبتمبر 2022 ومعالجة التحديات التي تواجه قطاع التعليم في مصر، وتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وضمان التعليم الجيد المنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.

وزير التعليم يشارك فى فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي

شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتى أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء الماضي بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وقال الوزير: "إننا نواجه ثلاثة تحديات في المجال التعليمى التي نطمح سويًا إلى التغلب عليها، والتحدى الأول هو تحدي خلق مسار تعليمي متكامل، تتكاتف وتتكامل فيه جهود كلٍ من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحيث يبدأ هذا المسار من المدرسة مروراً بالجامعة، وصولاً إلى سوق العمل، على أن يكتسب أبنائنا الطلاب في هذا المسار العديد من المهارات والمعلومات الأكاديمية اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل، كما أن ارتباط الأنظمة التعليمية بسوق العمل ضرورة حتمية، تفرضها علينا المتغيرات الحالية على الساحة العالمية".



وزير التعليم يلتقي مستشار الحوار الوطني لرؤية 2030 لاستعراض جهود الوزارة في تحقيق الرؤية



التقى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام الوزارة، الدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني لعرض رؤية مصر 2030، لإلقاء الضوء على جهود الوزارة في تطوير التعليم بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

وقال الدكتور رضا حجازي، إن محاور رؤية مصر 2030 تؤكد على أهمية إتاحة التعلم بجودة عالية دون تميز، مضيفًا أن الوزارة ملتزمة بتوفير حقوق التعليم والحماية والمعايشة والنمو والتنمية لكل طفل علي أرض مصر.



وزير التربية والتعليم يستقبل السفيرة نبيلة مكرم ووفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين



استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام الوزارة، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، ومؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك لمناقشة سبل التعاون لتقديم الدعم النفسي للأطفال في المدارس.

وتضمن اللقاء حوارًا مفتوحًا لبحث آليات التعاون لنشر الوعي بأهمية تفعيل دور الأسرة في اكتشاف أسباب السلوك العدواني للأطفال مبكرًا ومواجهة ظواهر التنمر والعنف وغيرها، فضًلا عن توعية أولياء الأمور بقانون حقوق الطفل، والتدخل المبكر بالاتفاق مع مجلس الأمناء والآباء للمدارس بعمل توعية من خلال إقامة ندوات تأهيلية ونفسية، بالإضافة إلى زيادة عدد الإخصائيين النفسيين داخل المدارس.

وزير التعليم يبحث سبل التعاون مع مفوض شئون السياسات العلمية والبحثية بالخارجية الألمانية

استقبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فيتو سيسير مفوض شئون السياسات العلمية والبحثية بوزارة الخارجية الألمانية على رأس وفد ألمانى، لمناقشة تعزيز أوجه التعاون بين البلدين فى مجال التعليم.



وقد تناول اللقاء عددًا من ملفات التعاون الهامة من بينها الخطوات التنسيقية لتعزيز التعاون في خطة الوزارة لإنشاء 100 مدرسة ألمانية في مصر، كما تم مناقشة سبل دعم الشراكة مع معهد جوته، ونشر اللغة الألمانية فى المدارس المصرية، وبرامج تدريب المعلمين، بالإضافة إلى مناقشة إعداد وتأهيل طلاب التعليم الفني وتوفير وإتاحة فرص عمل لهم بسوق العمل الألماني.



وزير التعليم يلتقى رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار القومى الخيري للتعليم لمناقشة تطوير التعليم الفني



التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بديوان عام الوزارة، أشرف نجم رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، وأعضاء إدارة المجلس لمناقشة تحويل عدد من المدارس الفنية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية.



وتم خلال اللقاء مناقشة تطوير المدارس الفنية وتحويلها إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية، وخلق فرص عمل للخريجين من خلال التعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والصندوق والشريك الصناعى، وزيادة عدد الصناعات التى يوجد بها نقص فى العمالة الفنية وزيادة عدد المجالات الفنية، وزيادة حوافز المعلمين لضمان الاستمرارية فى تلك المدارس.



احتفالية مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية "ترفل" (TREFLE)



شهد الدكتور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومارك باريتي سفير فرنسا بالقاهرة، اليوم، احتفالية مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية "ترفل" (TREFLE)، الذي يعد ثمار اتفاقية الشراكة المصرية ـ الفرنسية في المجال التعليمي الموقعة في 2020

وأشار السفير الفرنسي إلى الشراكة الثنائية لصالح دعم تعليم اللغة الفرنسية في مصر التي تأتي في إطار مرافقة محور 2.0 المتعلق بالإصلاحات التعليمية، والذي تنفذه وزارة التعليم المصرية، مؤكدًا أنه بمقتضى هذه الإصلاحات، سيكون تعليم اللغة الفرنسية إجباريًا كلغة ثانية ابتداءً من الصف الأول الإعدادي

جدير بالذكر أن هذه الإصلاحات التعليمية ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من العام الدراسي 2024 / 2025 لصالح ما يقرب من 3 ملايين طالب يستفيدون من برامج تعليمية للغة الفرنسية بالمدارس الحكومية المصرية.



وزير التعليم يلتقي رئيس جمعية "تكاتف للتنمية" لمناقشة عدد من ملفات التعاون بين الوزارة والمجتمع المدني



التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام الوزارة، الدكتور حسام بدراوي رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف للتنمية، لمناقشة تقرير مراجعة الكتب الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة لضمان خلوها من التطرف وعدم المساواة وتضمينها نبذ العنف والعنصرية، كما حضر الاجتماع الأستاذة ميراي نسيم الرئيس التنفيذي للجمعية.



وزير التربية والتعليم يشارك فى احتفالية مرور ٣٥ عامًا على تأسيس المجلس العربي للطفولة والتنمية



شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في احتفالية مرور ٣٥ عامًا على تأسيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، وذلك بمقر المجلس العربي للطفولة والتنمية بمدينة نصر، والمقامة برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية.



كما شارك الدكتور رضا حجازي فى افتتاح معرض مسيرة الأمير طلال بن عبدالعزيز الثقافية والتنويرية والمناصب التى تقلدها سموه ورحلة عطائه وجهوده ودوره الرائد فى مجالات (الطفولة المبكرة، والتعليم المفتوح، وتنمية المجتمع المدنى، والشمول المالى، وتمكين المرأة)، كما شهد خلال الاحتفالية فيلمًا وثائقيًا يوثق مسيرة سمو الأمير الراحل.

حصاد اخبار التعليم في اسبوع

حصاد اخبار التعليم في اسبوع

حصاد اخبار التعليم في اسبوع

حصاد اخبار التعليم في اسبوع

حصاد اخبار التعليم في اسبوع

حصاد اخبار التعليم في اسبوع

حصاد اخبار التعليم في اسبوع

حصاد اخبار التعليم في اسبوع