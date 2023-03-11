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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لحماية البيئة .. هندي يسافر 7 آلاف كيلو على دراجة في 140 يومًا

هندي يسافر 7 آلاف
هندي يسافر 7 آلاف كيلو على دراجة لسبب مدهش

إذا أراد الإنسان أن يفعل شيئًا ما فلا يوجد ما يعرف بالمستحيل، وهو الإيمان الذي دفع "بابو" أحد سكان قرية كورتشي الصغيرة في ناجور بولاية راجاستان الهندية للسفر 7 آلاف كيلو على دراجة.

خرج «بابو تشودري» من قريته الهندية الصغيرة حاملاً رسالة إنقاذ للبيئة والحفاظ عليها من خلال زراعة الشتلات في كل مكان يتوقف به.

شارك بابو في مقابلة أنه قطع 7000 كيلومتر على دراجة لمدة 140 يومًا، وأضاف أن الوعي بتغير المناخ مهم للغاية هذه الأيام، يقول: "يجب علينا حماية البيئة ونشر الوعي".

وأكد أنه جمع نفقات سفره على الدراجة من خلال الخدمة العامة وبعض الأعمال المستقلة التي يقوم بها، وقد عارض أفراد عائلته هذه الخطوة في البداية لكنه أوضح لهم لاحقًا أنه يرغب في القيام بذلك فوافقت أسرته.

 

صعوبات واجهت بابو

خلال رحلة الدراجة، واجه بابو أيضًا الكثير من المشاكل، ولكن حتى في خضم الطقس القاسي مع هطول الأمطار، وأحيانًا البرد القارس وحتى مع عدم وجود مكان للإقامة ولا طعام للأكل، فقد وصل إلى وجهته.

أنهى بابو رحلته في جايبور، بعد ذلك، عاد إلى مسقط رأسه في ناجور.

 

الهدف من رحلة الشاب الهندي

كان الشعار وراء ذلك توعية الناس بالبيئة، حيث زرع الشاب الهندي  شجرتين إلى ثلاثة شتلات في كل مقر إقليمي وأعطى رسالة لحماية البيئة.

ناشد بابو الشباب أنه سواء كان يوم احتفال كعيد أو يوم عادي، يجب على المرء أن يزرع الأشجار في كل مناسبة حتى نتمكن من حماية البيئة.

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لحماية البيئة .. هندي يسافر 7 آلاف كيلو على دراجة في 140 يومًا

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