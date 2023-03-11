أماني خليل.. أول مصرية تحصل على النجمة السادسة للماراثونات بطوكيو

قالت أماني خليل، عداءة (أول أم مصرية تحصل على النجمة السادسة للماراثونات في طوكيو)،إنها أثبتت أن العمر مجرد رقم ومازالت تحقق أحلامها رغم تخطيها سن الـ50، متابعة أنها دخلت 25 ماراثون على مدار حياتها.



وأضافت “خليل” خلال حوارها ببرنامج “ست الستات” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم السبت، أن الماراثون عبارة عن 42 كم جري، موضحة: “بالتمرين قدرت اتأهل للماراثون بالرغم انه كان صعب".



وتابعت أن الماراثون يقبل جميع الأعمار بداية من سن 18 سنة إلى ما لانهاية، مؤكدة أن هذه اللعبة تحتاج للتدريب نظرًا للمسافات الطويلة التي يقطعها المتسابق.

