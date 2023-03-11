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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يستحق الموت .. اعتقال أمريكي هدد بقتل بايدن

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، عن اعتقال رجل من ولاية ميشيجان، بعد اتهامه بملكية أسلحة نارية بشكل غير قانوني، وتوجيه تهديدات بالقتل ضد حاكم الولاية جريتشن ويتمير والرئيس جو بايدن.

وكشف الوكلاء الفيدراليون، بعد تلقي معلومات عبر الإنترنت، عن تهديدات نُشرت على موقع “يوتيوب”، والتي تضمنت أيضًا تهديدات لعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، وفقًا لشكوى جنائية تم تقديمها في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشرقية من ميشيجان، وفقًا لما ذكرته وكالة “رويترز” للأنباء.

وقالت وزارة العدل إن تحقيقًا أدى إلى اعتقال راندال روبرت بيركا الثاني، الذي يعيش في سيبيوانج بولاية ميشيجان، وكان بحوزته أسلحة نارية بشكل غير قانوني بعد أن ملتزمًا بالعلاج في مؤسسة عقلية. 

وأوضحت العدل أن بيركا (30 عاما) كان بحوزته بشكل غير قانوني أربعة أسلحة نارية وثلاثة بنادق طويلة ومسدس، حيث يواجه ما يصل إلى 15 عامًا في السجن في حالة إدانته.

وقالت وزارة العدل إن من بين البيانات التي نشرها بيركا ما يلي: "أنا ذاهب لقتل هؤلاء الديمقراطيين بايدن يستحق الموت".

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