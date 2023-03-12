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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شبرا يشكون من انتشار الكافيهات غير المرخصة

صدى البلد

أرسل القارئ أحمد فؤاد من سكان منطقة شبرا، شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود كافيه بدون ترخيص العماره التي يسكن بها.

وقال في شكواه: نعاني نحن سكان العقار 126 شارع شبرا من وجود كافيه بدون ترخيص بالعقار يقوم باحتلال الرصيف بصورة عشوائيه مما يعوق الحركة لسكان العقار.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة، وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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