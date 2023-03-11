لم تنجب منذ 14 عاما.. سيدة علمت بحملها لأول مرة وماتت في اليوم التالي

قصة مأساوية عاشتها عائلة بأكملها قبل 15 عاما، لخصها شاب في مقطع لا يتجاوز دقيقة واحدة.

يبدأ الفيديو الصامت بشاب يضحك فرحا باستقبال خبر سعيد من خالته التي أصبحت حامل لأول مرة بعد 14 عاما بدون إنجاب.

وكتب عمرو الباز: "بنهزر أنا وخالتي علشان أخيرا عرفت إنها حامل بعد ما فضلت 14 سنة مبتخلفش".

فيديو يوثق قصة وفاة حامل

ويظهر في الجزء الأول في الفيديو التاريخ 28 ديسمبر 2008، ثم سرعان ما تنقلب ملامحه إلى حزن تام وتغير التاريخ إلى 29 ديسمبر 2008.

وعلق على الفيديو "في الجنة انتوا الاتنين يا حبيبتي"، لم يكشف تفاصيل الوفاة، لكن مقربون منه قالوا في التعليقات: "صدمة كبيرة عمرنا ما هننساها".

وكتبت نسمة حلمي: "من التاريخ انها ماتت تانى يوم عرفت انها حامل ربنا يرحمها ويغفرلها ويصبرك"، وأضافت دكتورة نورهان حمادة: "القلب بيتوقف أحيانا من كثرة الفرح أو كثرة الحزن".