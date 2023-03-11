عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مستغرب | نجم الزمالك السابق ينتقد أداء كولر بالأهلي بسبب صن داونز

احمد دويدار
احمد دويدار

تلقى النادي الأهلي هزيمة أمام صن داونز الجنوب إفريقي بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.


وكتب احمد دويدار، نجم الزمالك السابق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "كولر اول خمس ماتشات في الاهلي قالوا راجل منظم دفاعيا وشوف الضغط الجماعي وانا مستغرب يا جماعة الدوري المصري ضعيف الموسم ده وفي سلبيات كتيير من كولر. تعالي اقولك علي حاجة الاهلي اخر 10 ماتشات دخل فيه 18 جون".


وبذلك يتأزم موقف الأهلي في البطولة الأفريقية بعدما حصد 4 نقاط فقط من 4 مباريات ويتبقى له مباراتان أمام القطن بالكاميرون ثم الهلال السوداني بالقاهرة، وسيكون تأهل الأهلي بأقدام الآخرين حال فوزه فى مباراتي القطن والهلال.

 

 

images
images
IMG_٢٠٢٣٠٣١١_٢٢١١١٤
IMG_٢٠٢٣٠٣١١_٢٢١١١٤

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لصالح الهلال السوداني.. كاف يُعمق جراح الأهلي بقرار عاجل

طوله 114 كيلو.. مصر تشق أضخم نهر صناعي في العالم| تقرير تليفزيوني

قرار عاجل لـ إدارة الأهلي بعد الخسارة الثقيلة من صن داونز

48 ساعة وتنطلق العاصفة| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 6 أيام المقبلة

قرار عاجل من الخطيب ضد كولر بعد خماسية صن داونز

2 كيلو ذهب.. محمود الليثي يظهر بإطلالة صادمة في فرح حسن شاكوش

بعد خماسية صن داونز .. جهاز فني مصري مرشح لقيادة الأهلي

عاجل.. أول تعليق من كولر بعد هزيمة الأهلي أمام صن داونز بخماسية

موضوعات متعلقة

جيل جديد| فرج عامر يشيد بطاقم تحكيم مباراة سموحة والمقاولون

شخصية وكرباج.. معلق شهير يُطالب «الخطيب» بعودة المدير الفني السابق لقيادة الأهلي

مهيب يصدم جماهير الأهلي بتصريح مثير بسبب خماسية صن داونز

تعليق ناري من المدير الفني لصن داونز بعد الفوز على الأهلي بخماسية

حقيقة مرض نجم الزمالك.. فرج عامر يدعو لـ شيكابالا بالشفاء

الجزء الأكبر يقع على الخطيب.. شوبير يفتح النار على إدارة الأهلي

خماسية صن داونز في الأهلي.. رسالة فرج عامر للقائمين على الكرة في مصر

رغم خماسية صن داونز .. خالد الغندور يطمئن جماهير الأهلي

ترشيحاتنا

شوط أول إيجابي بين باريس سان جيرمان وبريست بالدوري الفرنسي

نجم الأهلي السابق يطالب إدارة النادي برد فعل بحجم صدمة الخسارة بخماسية

أحمد موسى: الجماعات الإرهابية كانت تمتلك تسليحًا ضخمًا.. والدولة قضت عليها |فيديو

تعليق صادم من رضوى الشربيني على سجود عروس حسن شاكوش بحفل زفافها

مطرب يوجّه اتهامًا لـ شيرين على الهواء

زلزال جديد يضرب تركيا وبيان عاجل من إدارة الكوارث والطوارئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رمضان أسهل .. طريقة تخزين الكفتة جاهزة على القلي | بخطوة واحدة

قصير فوق الركبة.. هدى الأتربى تصدم الجمهور بإطلالة جريئة |شاهد

تأريخ وتوثيق جديد .. العثور على كنز في هولندا | شاهد

ظهور صادم لـ هيفاء وهبي بـ فستان أحمر جريء في حفل غنائي

فيديو

تحذير صادم.. الباحث الهولندي يؤكد وقوع زلزال خلال مارس|فيديو

يا دوب طلعت معاه | تفاصيل مثيرة في التحرّش بطالبة إعدادي بالبحيرة

طبيب الزمالك ينفي مرضًا خطيرًا عن شيكابالا | فيديو

فنانة شهيرة تكتشف خيانة زوجها .. والأخير يعلق برد صادم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ