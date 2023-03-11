مستغرب | نجم الزمالك السابق ينتقد أداء كولر بالأهلي بسبب صن داونز

تلقى النادي الأهلي هزيمة أمام صن داونز الجنوب إفريقي بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



وكتب احمد دويدار، نجم الزمالك السابق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "كولر اول خمس ماتشات في الاهلي قالوا راجل منظم دفاعيا وشوف الضغط الجماعي وانا مستغرب يا جماعة الدوري المصري ضعيف الموسم ده وفي سلبيات كتيير من كولر. تعالي اقولك علي حاجة الاهلي اخر 10 ماتشات دخل فيه 18 جون".



وبذلك يتأزم موقف الأهلي في البطولة الأفريقية بعدما حصد 4 نقاط فقط من 4 مباريات ويتبقى له مباراتان أمام القطن بالكاميرون ثم الهلال السوداني بالقاهرة، وسيكون تأهل الأهلي بأقدام الآخرين حال فوزه فى مباراتي القطن والهلال.